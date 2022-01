Prinz William und Herzogin Kate schicken glamouröse Neujahrsgrüße

Auch die britischen Royals scheinen gut ins neue Jahr gerutscht zu sein. Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate schickten ihren über 13 Millionen Instagram-Followern ihre Neujahrsgrüße mit einem Bild von sich im glamourösen Look.

Royales Silvesterbild entstand bei "Bond"-Premiere

Für ihren feierlichen Social Media Beitrag entschieden sich der Sohn von Lady Diana und die Herzogin von Cambridge für einen Schnappschuss, welcher im Zuge der Premiere des neuen “James Bond“-Films entstand. Die beiden besuchten am 28. September 2021 die exklusive Filmvorführung von "No Time To Die" in London und zeigten sich dabei gemeinsam mit Prinz Charles und seiner Gattin Camilla auf dem roten Teppich.