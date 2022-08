Prinz William und Herzogin Kate "bereit für das nächste Kapitel"

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate sind "bereit für das nächste Kapitel" - sagt deren Onkel Gary Goldsmith. Einem Bericht der Sunday Times zufolge werden William und Kate mit ihrem Nachwuchs demnächst nämlich umziehen (oder sind es bereits) und ihre Londoner Residenz hinter sich lassen. "William und Kate werden in diesem Sommer alle Hände voll zu tun haben, weil sie ihren Lebensmittelpunkt verlegen, um näher bei der Königin zu sein und die Kinder in einer neuen Schule unterzubringen", so Goldsmith gegenüber The Sun.

Von London aufs Land

Britische Medien spekulieren, dass William und Kate künftig das Adelaide Cottage in der Grafschaft Berkshire, eine "bescheidenere" Residenz als jene in London, bewohnen werden. Das Anwesen befindet sich auf dem Windsor-Anwesen von Königin Elizabeth II.. Nicht nur die Queen, auch Kates Eltern würden dann näher bei ihnen leben.