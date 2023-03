Prinz William überraschte Mitarbeiter eines polnischen Lokals

Bei einem Treffen in Warschau hat der britische Thronfolger Prinz William die Widerstandsfähigkeit ukrainischer Flüchtlinge gelobt und sich unter Jugendliche gemischt. "Es muss sehr schwierig sein, ein völlig neues Leben in einem neuen Land zu beginnen", sagte der älteste Sohn von König Charles III am Donnerstag. "Es ist bewundernswert, wie widerstandsfähig Sie sind", sagte William laut der britischen Nachrichtenagentur PA. Er dankte zudem Menschen, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen hatten.