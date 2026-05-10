Prinz William, der Thronfolger des Vereinigten Königreichs, gehört zu den absoluten Spitzenzahlern des Landes, was Einkommensteuer angeht. Wie die Daily Mail berichtet, zahlt der 43-Jährige jährlich bis zu sieben Millionen Pfund an den Staat – eine Summe, die ihn in die obersten 0,002 Prozent der britischen Steuerzahler katapultiert. "Der Prinz von Wales hat sich in der Vergangenheit geweigert, seine Steuerbeiträge offenzulegen", so die britische Zeitung, "obwohl davon ausgegangen wird, dass er den Höchststeuersatz von 45 Prozent zahlt".

Herzogtum Cornwall Der Löwenanteil seines Einkommens stammt aus dem Herzogtum Cornwall, einem privaten Landbesitz mit einem geschätzten Wert von etwa 1,1 Milliarden Pfund. Jährlich bringt das Herzogtum Einnahmen von über 20 Millionen Pfund ein. Allein im Finanzjahr 2023/24, dem ersten Jahr, in dem William die Kontrolle über das Herzogtum übernahm, beliefen sich seine Einnahmen angeblich auf 23,6 Millionen Pfund. Davon sollen rund 13,5 Millionen Pfund steuerpflichtig sein, was nach Schätzungen der Sunday Times zu einer Steuerlast von fünf bis sieben Millionen Pfund führen dürfte.

Steuertransparenz im Fokus Laut Daily Mail wird die nach Transparenz bei den Steuerzahlungen der Royals in Großbritannien zunehmend kritisch hinterfragt. Insbesondere, da bekannt wurde, dass das Herzogtum Cornwall sowie das Herzogtum Lancaster – letzteres gehört König Charles III. – beträchtliche Einnahmen durch die Verpachtung von Land an öffentliche Einrichtungen wie das Gesundheitssystem, Streitkräfte und Schulen erzielen. Trotz der öffentlichen Bedeutung dieser Einnahmen bleibt die steuerliche Offenlegung der Royals spärlich. Und der König selbst? Charles hatte in seinem letzten Jahr als Thronfolger (2021/22) freiwillig 5,9 Millionen Pfund an Einkommensteuer auf seine Einnahmen aus dem Herzogtum Cornwall gezahlt, berichtet die Daily Mail. So zahlte also auch er den Spitzensteuersatz von 45 Prozent auf sein steuerpflichtiges Einkommen. Seit seiner Thronbesteigung haben jedoch weder Charles noch William ihre Steuerregelungen öffentlich gemacht. Eine öffentliches Stellungnahme des Königshauses gab es nach Anfrage der Daily Mail nicht.