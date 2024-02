Prinz William sagt wegen "persönlicher Angelegenheit" in letzter Sekunde Termin ab

Der britische Thronfolger Prinz William hat kurzfristig seine Teilnahme an einem Termin aus persönlichen Gründen abgesagt. Der Kensington-Palast nannte am Dienstag zunächst keine Details, betonte aber, dass es Williams Ehefrau Prinzessin Kate weiterhin gut gehe. Die 42-Jährige erholt sich seit Wochen von einer Operation im Bauchraum und nimmt mindestens bis Ostern keine offiziellen Termine wahr..

William sollte eigentlich am Dienstag auf Schloss Windsor an einem Gedenkgottesdienst für seinen Patenonkel, König Konstantin II. von Griechenland, teilnehmen.

Mehrere ranghohe Mitglieder der Royal Family nahmen an dem Gottesdienst in der St. George's Chapel teil, der als Familienveranstaltung deklariert war. Darunter waren Charles' Ehefrau Königin Camilla und sein Bruder Prinz Andrew sowie dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson und deren gemeinsame Töchter Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice .

Die Zeit, in der Konstantin II. in Griechenland König war, stand unter einem schlechten Stern. Bei seiner Thron-Besteigung 1964 mit 23 Jahren war er einer der jüngsten Monarchen Europas. Der damals noch unerfahrene junge Mann verwickelte sich schnell in Streitigkeiten mit der politischen Führung und beging einen fatalen politisch Fehler, als am 21. April 1967 in Griechenland eine Militär-Gruppe putschte: Er ließ sich mit den Putschisten fotografieren und billigte per Unterschrift die Bildung einer Militärregierung. Er erklärte, er wollte damit einen Bürgerkrieg und ein Blutvergießen abwenden.

Ein Gegenputsch, den er im Dezember 1967 organisiert hatte, scheiterte kläglich. Konstantin ging ins Exil. Viele Griechen und Griechinnen haben ihm die Einmischung ins politische Leben und die anfängliche Duldung der Diktatur (bekannt unter dem Namen Obristenjunta 1967-1974) nie verziehen. Nach der Wiederherstellung der Demokratie wurde die Monarchie in Griechenland im Dezember 1974 per Volksabstimmung abgeschafft.