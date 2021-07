Will Prinz William etwa von dem Wirbel um das angekündigte Buch-Projekt seines Bruders Harry ablenken? Am Montag wurde bekannt, dass der Herzog von Sussex im kommenden Jahr seine Memoiren veröffentlichen wird, von denen angenommen wird, dass sie weitere unangenehme Details über sein Leben als Royal und die britische Königsfamilie beinhalten könnten. Nun wird bekannt, dass auch Prinz William ein Buch herausbringen werde.

Prinz William veröffentlicht Buch über Umweltschutz

Der Thronfolger ist an der Veröffentlichung eines neuen Buches beteiligt. Allerdings handelt es sich bei dem Projekt nicht etwa, wie in Harrys Fall, um eine Autobiografie. William befasst sich in seinem Buch mit dem Thema Umweltschutz. Das Buch mit dem Titel "Earthshot: How To Save Our Planet" beschäftigt sich mit dem Earshot Prize, der von Prinz William ins Leben gerufen wurde und von 2021 bis 2030 an die besten Lösungen für die größten Umweltprobleme inklusive eines Preisgeldes in der Höhe von einer Million Pfund (ca. 1,1 Mio. Euro) vergeben wird.

Die am im vergangenen Oktober offiziell gestartete und mit 50 Millionen Pfund (rund 55 Millionen Euro) dotierte Initiative wird im Laufe des nächsten Jahrzehnts jährlich fünf Preise an Einzelpersonen oder Teams vergeben, die zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. Ziel sei es, mindestens 50 Lösungen für die "größten Probleme der Welt", darunter Klimawandel und Luftverschmutzung, zu finden.