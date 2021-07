Nachdem sich seine Ehefrau Herzogin Kate diese Woche in Selbstisolation begeben musste, weil sie Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person hatte, beehrte Prinz William am Mittwochabend das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft alleine. Schick herausgeputzt beobachtete der Zweite in der Thronfolge das Geschehen auf dem Rasen beim Match Englands gegen Dänemark im Londoner Wembley-Stadion von der VIP-Tribüne aus.

Promis beim EM-Halbfinale

William, der zu seinem Anzug eine rot-blau gestreifte Krawatte kombinierte, gesellte sich damit zu anderen Prominenten, die ebenfalls dem Spiel beiwohnten. So auch Ex-Kicker David Beckham, der eine Reihe hinter William mitfieberte. Auch Premierminister Boris Johnson und seine Frau Carrie sowie die dänische Kronprinzessin Mary von Dänemark, ihr Ehemann Kronprinz Frederik und ihr 15-jährigen Sohn Prinz Christian ließen sich das Halbfinale nicht entgehen und jubelten live vor Ort mit.