Prinz William & Herzogin Kate brachen in ihrer Hochzeitsnacht mit besonderer Tradition

Unter den Augen der Welt haben Prinz William und Herzogin Kate am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet. Inzwischen haben der künftige König und die künftige Königin - William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater Charles - bereits drei Kinder. Nach der Heirat hatte William die Öffentlichkeit überrascht, weil er anstelle einer Hochzeitsreise wieder seine damalige Arbeit als Pilot antrat - ein klarer Bruch der Tradition.