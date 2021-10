Prinz Louis wartet noch auf Meilenstein, den Cousin Archie längst erreicht hat

Baby Archie hatte im September 2019 nach wochenlanger Abwesenheit in der Öffentlichkeit in Südafrika endlich seinen viel beachteten Auftritt - und das gleich beim großen alten Mann der Anti-Apartheid-Bewegung, dem ehemaligen Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. Der damals knapp fünfmonatige Adelsspross Archie reiste zudem mit einem neuen Kosenamen nach Hause: Ntsika. In der Sprache des Xhosa-Volkes - dem auch Nelson Mandela angehörte - steht er für "Säule der Stärke". Die Bilder verbreiteten sich rasant auf der ganzen Welt.

Louis' Vater William, der gemeinsam mit dem legendären BBC-Dokumentarfilmer David Attenborough einen Preis für die besten Ideen zum Klima- und Umweltschutz ausgelobt hat, wird neben anderen Royals jedenfalls als nächstes im November zur UN-Klimakonferenz nach Glasgow reisen. Auch Queen Elizabeth II. (95), Herzogin Kate (39) sowie Williams Vater Prinz Charles und dessen Frau Herzogin Camilla haben sich angekündigt. Thronfolger Charles war für sein Eintreten für Umwelt und Klima immer wieder belächelt worden. William, Nummer zwei der britischen Thronfolge, lobte ihn nun als Pionier der Umweltbewegung. Sein Vater habe "sehr früh viel über den Klimawandel gesprochen, bevor sonst jemand glaubte, dass es ein Thema ist", so der Royal.