Prinz Harrys und Meghans Europareise nimmt traurige Wende

Medienberichten zufolge sind alle vier Kinder an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg dorthin. Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles (73) und seine Frau, Herzogin Camilla (75), sowie Prinzessin Anne (72) bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew (62) sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward (58) und dessen Frau Gräfin Sophie (57) waren Medienberichten zufolge auf dem Weg. Bestätigt wurde, dass auch Prinz William (40) und dessen Bruder Prinz Harry (37) mit seiner Frau Meghan (41) auf dem Weg waren.

Harry und Meghan sollten in London auftreten

Der jüngere Sohn von Prinz Charles und seine Frau leben in Kalifornien und werden nur selten in Großbritannien gesichtet. Ursprünglich sollten sie am Donnerstag an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teilnehmen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex - wie Harry und Meghan auch genannte werden - befinden sich derzeit auf Europareise, ihr Weg führte sie in den vergangenen Tagen auch ins deutsche Düsseldorf.