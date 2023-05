Prinz Harrys Biograf beschuldigt Boulevardzeitung des Telefonhackings

Der Prinz Harry-Biograf Omid Scobie hat als Zeuge im Prozess um das Hacken von Handy-Mailboxen prominenter Persönlichkeiten gegen den britischen Verlag Mirror Group Newspapers (MGN) ausgesagt. Während eines einwöchigen Praktikums bei der von MGN herausgegebenen Boulevardzeitung Sunday People in seiner Zeit als Journalismus-Student sei ihm gezeigt worden, wie man sich in Telefon-Mailboxen einhackt, sagte Scobie am Montag vor Gericht in London.

Harry-Biograf über Praktiken der Presse

Der Co-Autor der Meghan- und-Harry-Biografie "Finding Freedom" sagte, er habe während seines Praktikums eine Liste mit Handynummern bekommen und sei angewiesen worden, die dazugehörigen Mailboxen abzuhören, "als wäre es eine routinemäßige Methode zur Informationsbeschaffung". Der Anwalt von MGN, Andrew Green, warf Scobie vor, eine "falsche Erinnerung" an die Geschehnisse während seines Praktikums fabriziert zu haben, was dieser zurückwies.