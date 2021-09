Prinz Harry wird 37: Prinz Charles gratuliert mit persönlichem Foto

Mit etwas persönlicheren Fotos gratulierte Prinz Charles (72) seinem jüngeren Sohn. Zwei der drei getwitterten Bilder zeigen den Thronfolger lachend gemeinsam mit Harry. Der Text dazu war fast derselbe wie auf dem Queen-Account - nur wurde "very Happy Birthday" gewünscht und als Emoji ein Geburtstagskuchen statt eines Luftballons genutzt. Vor allem die Beziehung zwischen Vater und Sohn gilt als beschädigt, seitdem Harry und Meghan der Royal Family in mehreren Interviews fehlende Unterstützung sowie Rassismus vorgeworfen hatten. Dabei wurde Charles von Harry direkt angegriffen. Das Paar, das mittlerweile zwei Kinder hat, lebt seit rund eineinhalb Jahren in den USA und hat seine royalen Pflichten aufgegeben.