Prinz Harry: "Will Geist meiner Mutter an meine Kinder weitergeben"

Prinz Harry will zum 25. Todestag von Prinzessin Diana am 31. August seinen Kindern deren karitative Wesensart vermitteln. "Ich will, dass es ein Tag wird, der erfüllt ist mit Erinnerungen an ihr unglaubliches Werk und Liebe für die Art, in der sie es vollbracht hat", sagte Harry bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für seine Organisation Sentebale. Er wolle den Geist seiner Mutter an seine Familie und seine Kindern Archie (3) und Lilibet (1) weitergeben, so Harry weiter.