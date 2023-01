Prinz Harrys Antwort auf die Frage, ob er an Charles' Krönung teilnehmen will

Prinz Harry soll sich nach eigenen Angaben noch nicht entschieden haben, ob er an der Krönungszeremonie seines Vaters König Charles III teilnehmen wird. Auf eine entsprechende Frage des britischen Journalisten Tom Brady gab der 38-Jährige an, dass "bis dahin noch viel passieren" könne, wie in einem kurzen Ausschnitt eines Interviews des Senders ITV zu sehen ist, der am Donnerstag veröffentlich wurde. "Die Tür steht immer offen. Der Ball liegt bei ihnen", so Harry. Er hoffe, dass seine Familie bereit ist, "sich zusammenzusetzen und über alles zu reden". Es gebe "viel zu besprechen".