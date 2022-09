Prinz Harry passierte in Düsseldorf Hoppala mit Fan

Der britische Prinz Harry verspricht für das kommende Jahr "unvergessliche Momente" bei den Invictus Games in Düsseldorf. Zusammen mit seiner Frau Meghan hat der Enkel von Queen Elizabeth am Dienstag die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen besucht, die das Sportfestival für kriegsversehrte Athleten im September 2023 ausrichten will.