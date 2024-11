An jedem zweiten Sonntag im November gedenkt Großbritannien der in Weltkriegen und anderen Konflikten Gefallenen – natürlich auch das Königshaus. Obwohl Prinz Harry (40) sich von den Royals losgesagt hat, ließ er es sich nicht nehmen, Kindern von verstorbenen Militärangehörigen ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern.

"Taschen voller Süßigkeiten" für trauernde Kinder

Seit 2010 ist Harry internationaler Botschafter der Charity-Organisation "Scotty's Little Soldiers". Diese wurde 2010 von der Armeewitwe Nikki Scott gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich etwa um Kinder von gefallenen Soldaten zu sorgen. Aber auch junge Soldaten selbst werden von der Organisation unterstützt.

Am diesjährigen "Remembrance Sunday" (10. November) versendete Harry Süßigkeiten an die Kinder der Organisation. Insgesamt 53 Kinder und Jugendliche nahmen gemeinsam mit anderen Mitgliedern von "Scotty's Little Soldiers" am Marsch der Royal British Legion am Cenotaph teil. Die Kinder gedachten ihrer verstorbenen Angehörigen und unterstützten sich gegenseitig in ihrer Trauer.

"Er steht in regem Kontakt [mit den Kindern]", so Scott über Harrys Engagement im Interview mit der Daily Mail. Dieses Jahr hatte sich der Herzog von Sussex "etwas Süßes" ausgedacht. "Er hat den Kindern heute auch Süßigkeiten geschickt. Sie alle haben Süßigkeiten von Prinz Harry in ihren Taschen", so Nikki, deren Ehemann Lee 2009 in Afghanistan fiel.