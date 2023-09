Prinz Harry "hat mit früherem Leben abgeschlossen": "Es ist vorbei"

Wenn Harry am 7. September, dem Vorabend des Tods seiner Großmutter Queen Elizabeth II., in der britischen Hauptstadt einen Zwischenstopp auf dem Weg zu den "Invictus Games" in Düsseldorf einlegt, wird er dort weder Vater noch Bruder treffen, vermuten Adelskommentatoren nun. Zu groß sind die Wut und wohl auch Eitelkeit. Charles und William zürnen, weil Harry in seiner Biografie, Interviews und TV-Dokus heftig gegen den Palast und einzelne Familienmitglieder austeilte. Zuvor hatte es bereits geheißen, es seien "Friedengespräche" zwischen Vater und Sohn in Planung.

Familie kein Thema

Gemeinsam mit Meghan beklagte Harry mangelnde Unterstützung. Und Harry, der in Düsseldorf seinen 39. Geburtstag feiert, ist nach Ansicht von Kommentatoren verbittert, weil die Familie nicht auf ihn zugeht. "Sie haben mit ihrem früheren Leben abgeschlossen", zitierte der Telegraph eine Harry "nahestehende Quelle". "Sie reden nicht über Familie. Es besteht keine Erwartung, dass die Familie auftaucht oder es zur Kenntnis nimmt oder dass irgendjemand ihn sehen möchte. Es ist vorbei".

➤ Lesen Sie hier mehr: Fürstin Charlène von Monaco kehrt nach Südafrika zurück

Andrew weniger geächtet als Harry

Liberale Beobachter stellen sich immer stärker die Frage, warum Harry in der Öffentlichkeit als schwarzes Schaf der Royal Family gilt - und nicht Charles' Bruder Prinz Andrew. Der 63-Jährige ließ sich jahrelang kaum noch blicken, weil er in einen Missbrauchsskandal verwickelt ist und einen Prozess in den USA nur gegen Zahlung einer Millionensumme vermied. Nach dem Tod der Queen, als deren Lieblingssohn Andrew stets galt, schien der Herzog von York erst recht außen vor.

Charles strich ihm Berichten zufolge das Büro im Buckingham-Palast und wollte ihn auf Schloss Windsor in ein kleineres Gebäude umziehen lassen. Doch zuletzt wurde immer lauter spekuliert, dass Charles seinem Bruder einen Olivenzweig für eine Rückkehr in den Schoß der Familie gereicht haben soll. So tauchten jüngst Bilder auf, wie Thronfolger William seinen Onkel auf dem königlichen Landsitz in Schottland chauffierte. Wird Andrew leise rehabilitiert, fragte sogar die BBC. Die Royals-Expertin und Historikerin Anna Whitelock mahnte prompt: "Die Menschen sind nicht bereit für seine Rückkehr."

➤ Lesen Sie hier mehr: König Charles "hat mit Harry schrecklichen Fehler gemacht"