Harry: Charles ließ ihn bei London-Besuch mit seinem Anliegen eiskalt abblitzen

"Anscheinend hat Harry versucht, King Charles zu sehen, aber King Charles sagte, er sei zu beschäftigt", sagte der königliche Experte Alexander Larman am Dienstag gegenüber Us Weekly.

Charles war "beschäftigt"

The Telegraph hatte gleich nach Harrys Ankunft in London berichtet, der König sei "beschäftigt" und werde seinen Sohn deswegen wohl nicht treffen. Als Harry in London ankam, weilte Charles nicht in Windsor und brach wenig später zusammen mit Queen Consort Camilla zu einem Staatsbesuch nach Deutschland auf. Auch zu einem Wiedersehen mit Bruder William ist es nicht gekommen. Der Thronfolger sowie Ehefrau Prinzessin Kate und ihre drei Kinder befanden sich während Harrys Englandbesuch wegen der Osterferien ebenfalls nicht in Windsor.