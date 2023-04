Ruhe vor dem Sturm: Prinz William und Kate haben sich zurückgezogen

William und seine Familie dürften aktuell noch einmal Kraft tanken, denn es erwartet sie eine aufregende Zeit: Die Krönung von König Charles naht in großen Schritten. Am 6. Mai ist es so weit - auch seine Enkel sollen bei der Zeremonie eine Rolle spielen. Welche Aufgaben sie konkret haben werden, ist noch nicht bekannt. Die Krönungszeremonie von Charles und seiner Ehefrau Camilla findet traditionell in der Londoner Westminster Abbey statt. Es wird erwartet, dass Hunderttausende Schaulustige anreisen. Die Feierlichkeiten sollen insgesamt drei Tage dauern, am 8. Mai erhalten die Menschen in Großbritannien dafür einmalig einen zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag.