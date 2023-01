Prinz-Harry-Biografie in Spanien versehentlich Tage zu früh im Handel

Die mit Spannung erwartete Autobiografie des britischen Prinzen Harry (38) ist nach Angaben britischer Medien in Spanien versehentlich bereits am Donnerstag in den Handel gelangt. Eigentlich sollte das Buch erst am 10. Jänner erscheinen. Mehrere britische Medienhäuser haben sich nach eigenen Angaben nun schon fünf Tage vor dem offiziellen Erscheinen ein spanischsprachiges Exemplar in Spanien besorgen können.