Prinz Harry bereut, nicht mehr Zeit mit Queen Elizabeth verbracht zu haben

Der britische Prinz Harry soll dem britischen Adelsexperten Andrew Morton nach bereuen, seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II nicht öfter besucht zu haben. "Ich denke, Harry war am Boden zerstört durch den Tod der Königin. Wahrscheinlich tat es ihm Leid, dass er nicht mehr Zeit in Großbritannien verbracht hat", sagte er im Gespräch mit dem Promiportal Us Weekly. Harry habe eine besondere Beziehung zu ihr gehabt - und umgekehrt. "Sie hatte immer eine Schwäche für ihn. Er musste sich nicht anstellen, um eine Audienz bei ihr zu bekommen", so Morton.

Harry ehrte seine Granny

Prinz Harry hatte Elizabeth II nach ihrem Tod als "Kompass" und Vorbild für Dienst und Pflichterfüllung gewürdigt. "Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang über und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis", schrieb Harry in einer Mitteilung, die auf der Seite seiner Stiftung Archewell veröffentlicht wurde.