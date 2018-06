Prinz Frederik: So feierte der dänische Royal seinen 50er nach

Königlich gute Gästeliste

Auch die Gästeliste liest sich wie das "Who is Who" der europäischen Royals: Neben zahlreichen Prominenten und Künstlern aus dem In- und Ausland ließen es sich auch die skandinavischen Royals nicht nehmen, Prinz Frederik gebührend hoch leben zu lassen. So waren neben Frederiks Bruder Prinz Joachim (49) auch Norwegens Kronprinzenpaar Prinz Haakon (44) mit Prinzessin Mette-Marit (44), Kronprinzessin Victoria (40) mit Prinz Daniel (40) zahlreiche weitere europäische Royals auf der Tanzfläche zu finden.