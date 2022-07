Prinz Charles' emotionales Kennenlernen von Enkerl Lilibet

Es war der erste offizielle Auftritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Thronjubil├Ąum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern Anfang Juni aus den USA nach London gereist waren. Und es war der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem R├╝ckzug aus dem britischen K├Ânigshaus. Die Beziehung vor allem von Harry zu seinem Vater Prinz Charles und Bruder Prinz William gilt als schwer belastet.

Familienzusammenf├╝hrung gegl├╝ckt

Der Besuch der abtr├╝nnigen Royals bedeutete auch, dass die Queen endlich ihre zweitj├╝ngste Urenkelin - die kleine Lilibet - pers├Ânlich kennenlernen durfte. Die inzwischen einj├Ąhrige "Lili" kam am 4. Juni 2021 in Kalifornien zur Welt, wo Harry und Meghan derzeit leben. Das erste Treffen mit Harrys Tochter soll britischen Medien zufolge aber gerade f├╝r Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla "sehr emotional" verlaufen sein. "Es war wunderbar, sie wieder in Gro├čbritannien zu haben", zitiert die Sun eine palastnahe Quelle. "Der Prinz und die Herzogin waren absolut begeistert. Der Prinz hat seinen Enkel Archie (3) schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und daher war es sehr, sehr, sehr besonders f├╝r ihn, etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Lili kannte er ja noch gar nicht. Es war eine wunderbare Sache."