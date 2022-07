Prinz Andrews desaströses Interview: Welche Rolle Prinzessin Beatrice spielte

In ihrem kommenden Buch "Scoops: Behind The Scenes Of The BBC's Most Shocking Interviews" beschreibt sie, welche Rolle die 32-Jährige dabei spielte, dass Andrew schlussendlich zusagte - und sich vor Millionen Zuschauern um Kopf und Kragen redete. "Um ehrlich zu sein, das Einzige, was schlimmer ist, als mit einem potenziellen Interviewpartner über Vorwürfe sexueller Unangemessenheit und Sex mit einem 17-jährigen Mädchen zu sprechen, ist, dies vor seiner Tochter tun zu müssen", zitiert die britische Daily Mail McAlister. "Prinzessin Beatrice war höflich und engagiert, aber im Gegensatz zu ihrem Vater war sie offensichtlich besorgt. Sie wollte ihn schützen." Beatrice' Meinung soll Andrew demnach wichtig gewesen sein.

Seine militärischen Dienstgrade und offiziellen Aufgaben für die Königsfamilie musste Andrew abgeben, nach dem Fernsehauftritt kündigte er an, seine öffentlichen Verpflichtungen als Mitglied des Königshauses ruhen zu lassen. Seitdem wurde es ruhig um ihn. Allerdings wird immer wieder darüber spekuliert, ob und wie eine teilweise Rückkehr Andrews aussehen könnte. Für Überraschung hatte die Entscheidung der Queen im Frühjahr gesorgt, als sie sich von Andrew zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip begleiten ließ.