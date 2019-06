"Pretty Woman": Julia Roberts verrät das düstere Original-Ende

Ähnlich wie " Dirty Dancing" zählt "Pretty Woman" zu den absoluten Kult-Liebesfilmen der späten Achtziger respektive Neunzigerjahre. Der Inbegriff der Cinderella-Story im "echten Leben" – adaptiert auf Prostituierte als Aschenbrödel und erfolgreiche Geschäftsmänner als Traumprinzen. Gleich bleibt, dass Aschenbrödel nach einigen Schwierigkeiten mit dem Prinzen in den Sonnenuntergang galoppiert. Oder fährt, mit der Business-Limousine eben.

Man wagt zu behaupten, es hätten sich damals wie heute reihenweise Frauen (und Männer) in den ach so charmant spielenden Richard Gere verliebt, gerade weil er die bezaubernde Prostituierte Vivienne – ganz Gentleman – zur Prinzessin befördert. Doch wie Julia Roberts (51), die Bordstein-Cinderella also, in einem Interview mit Patricia Arquette verriet, hätte die Hollywood-Romanze ganz anders enden sollen.