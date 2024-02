Post Malone über die Sorgen vor seinem Super-Bowl-Auftritt

Mit Rollschuhen und berühmten Überraschungsgästen hat der US-Musiker Usher in der Halbzeit des Super Bowl eine Reihe seiner größten Hits präsentiert. An seiner Seite zeigten sich in der rund viertelstündigen Show in der Halbzeit des NFL-Finales zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers die Musikerinnen Alicia Keys und H.E.R. sowie die Rapper Ludacris und Lil Jon. Zudem waren dutzende Tänzer und Tänzerinnen sowie Blaskapellen Teil des Spektakels.

Vor Spielbeginn hatte bereits die Country-Sängerin Reba McEntire die US-Nationalhymne "Star-Spangled Banner" vorgetragen und der Musiker Post Malone das Lied "America The Beautiful" gesungen. Der 28-Jährige war eigenen Angaben zufolge recht nervös vor seinem Auftritt.

Post Malone hatte Angst vor Super-Bowl-Auftritt Auf die Frage, wie er sich fühle, sagte er vor der Show zu Fox News Digital: "Ehrlich gesagt, ich mache mir in die Hose". Vorbereitet habe er sich, indem er sein "Baby umarmt" und "hoffentlich vermasselt es dein Vater nicht auf der größten Bühne von allen" gesagt habe. 2022 wurde Post Malone zum ersten Mal Vater - es ist ein Mädchen. Das NFL-Finale zählt zu den größten TV-Ereignissen des Jahres in den USA. Ein Auftritt bei dem Star- und Werbespektakel gilt als Highlight einer musikalischen Karriere. "Ich werde mein Bestes geben", so der Musiker zu Fox News Digital.

© REUTERS/BRIAN SNYDER Post Malone

Dem Bericht zufolge habe Post Malone bereits bei einer Pressekonferenz über seine Anspannung gesprochen. "Ich bin sehr nervös", sagte er. Aufgeregt, eben. "Es macht einfach Spaß und ist super episch, da rauszugehen und ein Lied zu singen, das so viele wunderbare Künstler schon auf dieser Bühne gesungen haben." Daneben habe er einen Rat seines Papas verraten: "Mein Vater hat mir gesagt: 'Du wirst nie alle glücklich machen. Also sei einfach du selbst und gib bei allem, was du tust, dein Bestes.' Mach es auf deine Art und Weise und mach es mit Liebe."