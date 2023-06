Baby-News bei Bushido & Anna-Maria: 8. gemeinsames Kind unterwegs

Baby-News im Hause Bushido: Am Mittwoch postete der Rapper das Bild eines positiven Schwangerschaftstests in seiner Instagram-Story. Gehalten wird der Test offensichtlich von einer Frauenhand. Dazu verlinkte Bushido den Instagram-Account seiner Frau und schrieb: "Ich liebe dich ├╝ber alles". Anna-Maria teilte das Foto ebenfalls in ihrer Story. "Ich bin einfach so gesegnet", so Bushido.

