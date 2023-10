Popstar Sia: Habe mich liften lassen

Die Sängerin und Songwriterin hatte schon früher über ihre Depressionen gesprochen und in Liedern wie "Breathe Me" verarbeitet. Nach starker öffentlicher Kritik an ihrem 2021 erschienenen Musical-Drama "Music" litt die Grammy-Gewinnerin zudem unter Suizidgedanken und kam in eine Entzugsklinik, wie sie vergangenes Jahr der New York Times erzählte. Inzwischen zeigt sich Sia aber wieder glücklich und hat heute einen "sehr netten Ehemann", wie sie in dem Gespräch mit Apple Music sagte.