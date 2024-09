Pop-Ikone Madonna trauert um ihre Stiefmutter Joan Ciccone . Sie sei am Dienstag "nach einer kurzen Begegnung mit einer sehr aggressiven Krebserkrankung" 81-jährig gestorben, hieß es in ihrer Todesanzeige, aus der mehrere Medien zitierten. "Sie wird ihrer Familie und ihren Freunden, deren Leben sie mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Freude und ihrer Liebe bereichert hat, sehr fehlen."

Ihre Stiefkinder haben Joan Ciccone laut Todesanzeige "besondere Freude" bereitet. Mit Madonna soll sie sich nicht immer gut verstanden haben. Sie habe sie als Kind "nicht akzeptiert", gab die Sängerin 2002 in einem Interview mit dem verstorbenen Talkmaster Larry King an. "Im Nachhinein denke ich, das war wirklich hart für sie", so Madonna damals. "Ich stehe meinem Vater sehr nahe, und ich wollte keine Veränderungen in meinem Leben akzeptieren."

Nach dem Schulabschluss ging Madonna nach New York, hielt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser und begann, an einer Karriere als Tänzerin und Sängerin zu werkeln. Bei ersten Auftritten entdeckte sie schließlich verstorbene Musik-Manager Seymour Stein und nahm sie unter Vertrag. Schon das erste Album "Madonna" wurde ein Erfolg - und legte den Grundstein für eine phänomenale Weltkarriere: Rund ein Dutzend weitere Alben, hunderte Millionen Mal verkauft, weitere Erfolge als Schauspielerin und unzählige Auszeichnungen. Viele Songs der "Queen of Pop", stets eine Mischung aus melodischem Pop, Dance und Electro-Erotik, sind längst Klassiker - etwa "Material Girl", "Like a Virgin" oder "Like a Prayer".

Über die Jahrzehnte schaffte Madonna zudem gleich mehrere Comebacks - sie scheint die Regeln ihrer Karriere vollkommen selbst zu diktieren und gilt als erste Frau, die als Popstar die komplette Kontrolle über ihre Musik und das eigene Image erlangte.