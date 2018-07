Politischer Streit, weil Madonna 15 Parkplätze braucht

Opposition ist verärgert

Zuerst bat die Sängerin daher um den kleinen Platz, vor dem naheliegenden Kunstmuseum in Lissabon (Museu Nacional de Arte Antiga, NMAA), der dazu benutzt wurde, Kunstwerke zu laden und zu entladen. Doch Direktor António Filipe Pimentel lehnte dies kategorisch ab. Stattdessen bot er Madonna eine andere Lösung an: eine überdachte Halle im Palazzo Pombal. Dank des Rathauses hat Madonna jetzt also Zugang zu einer 309 Quadratmeter großen Fläche für nur 720 Euro im Monat. Dieses Abkommen hat die Oppositionpartei PSD derart verärgert, dass sie beim Lissabonner Bürgermeister Fernand Medina die Veröffentlichung des Vertrags gefordert hat.