Christian Lindner heiratet: Alle Details zur Politiker-Hochzeit des Jahres

Am Samstag, dem 9. Juli, sagt das Paar Berichten zufolge in der St. Severin-Kirche in Keitum auf der Nordsee-Insel Sylt auch kirchlich "ja". Das Gelände um die Kirche wurde in den Stunden vor der Trauung von der Polizei abgesichert, so Medienberichte. Auch zahlreiche Schaulustige haben sich bereits vor Ort versammelt. Die Hochzeit soll gegen 16 Uhr stattfinden.

Details zum Hochzeitslook der Braut

Die Bild veröffentlichte zudem erste Details zum Kleid der Braut. Demnach soll Lehfeldt beim kirchlichen Jawort ein Kleid des Luxus-Brautmodenherstellers Halfpenny London tragen. Die Journalistin wird an ihrem großen Tag von Stylist Lukas Kuciel schön gemacht. Dieser gewährte in einer Instagram-Story einen Blick hinter die Kulissen der Vorbereitungen auf die kirchliche Trauung.