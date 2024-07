Plötzlicher Rückzieher: Halle Berrys Flucht vor Dreharbeiten mit Kim Kardashian

Letzte Woche wurde berichtet, dass Berry und Glenn Close neben der Reality-Star Kardashian in der Serie mitspielen würden. Für Halle Berry wäre "All's Fair" die erste regelmäßige Serienrolle seit "Extant" gewesen, in der sie von 2014 bis 2015 zu sehen war.

"All’s Fair" von Regisseur Ryan Murphy konzentriert sich auf eine rein weibliche Anwaltskanzlei in Los Angeles. Genaue Details zu Berrys Charakter wurden geheim gehalten.

Nach ihrem unerwarteten Ausstieg wurde die Schauspielerin mit angespannter Miene in der Öffentlichkeit beim Telefonieren gesichtet, wie von der Daily Mail veröffentlichte Fotos zeigen (zu sehen hier).

Es ist derzeit unklar, wer Berry in der Serie ersetzen wird.

Ryan Murphy hatte Kim Kardashian bereits in der jüngsten Staffel von "American Horror Story" in einer tragenden Rolle besetzt. Kim Kardashian und ihre Mutter und Managerin Kris Jenner und werden in der neuen Serie als ausführende Produzenten mitfungieren.