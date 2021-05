Plötzlicher Kindstod: Hardy Krüger jr. spricht über schweren Verlust

Am 10. Juli 2011 starb der Sohn von Hardy Krüger jr. am plötzlichen Kindstod. Im Alter von nur acht Monaten ist der kleine Paul-Luca ums Leben gekommen, nur einen Tag nach seiner Taufe. Mit dem Verlust seines Kindes brach für den Schauspieler eine schmerzvolle Zeit an, über die er nun offen wie nie in einem Interview mit dem Magazin Gala sprach.

Hardy Krüger jr.: "Habe mich fast totgesoffen"

Bis zum heutigen Tag würden ihn Erinnerungen an den tragische Vorfall begleiten. "Diese Bilder gehen nie mehr aus dem Kopf, als Paul-Luca nicht mehr aufwachte. Und sie kommen natürlich immer wieder, nicht nur an seinem Geburtstag oder dem Todestag", so der 52-Jährige.

Mit dem Tod seines Kindes klarzukommen, war für den Schauspieler nicht einfach. "Für Hinterlassene ist es eine Tragödie", sagt er.