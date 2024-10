Darauf haben Fans lange gewartet: Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ("Les Misérables") kehrt in einer weiteren Fortsetzung des Komödienhits "Plötzlich Prinzessin" auf die Leinwand zurück. "Wunder geschehen", freute sich die Schauspielerin in einem Instagram-Beitrag. "Zurück nach Genovien" - das Märchen gehe weiter. In einem kurzen Video mit Clips von ihr und Co-Star Julie Andrews aus den ersten beiden Teilen hält sie am Ende strahlend drei Finger in die Kamera.