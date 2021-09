Plötzlich Mama: Naomi Campbell spricht erstmals über ihr Baby

Ob es sich bei ihrem Baby um ein leibliches Kind handelt, ließ Campbell unkommentiert. Laut Daily Mail sollen Freunde des Models, das seinen Vater nicht kennengelernt hat und größtenteils von seiner Großmutter aufgezogen wurde, vermuten, dass Campbell eine Leihmutter beauftragt habe. Auf Instagram bemerkten Fans jedoch, dass Campbell auf dem von ihr veröffentlichten Babyfoto ein Krankenhausband am Handgelenk trägt, was ihre Fans in der Annahme bestärkte, dass das Model sein Kind selbst ausgetragen habe.