Plötzlich Mama: Insider über Naomi Campbells jahrelangen Kinderwunsch

Supermodel Naomi Campbell sorgte diese Woche für eine Mega-Überraschung, als sie enthüllte, dass sie mit 50 Jahren erstmals Mama geworden ist. "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter gewählt", schrieb Campbell in einem Posting. "Es ist mir eine große Ehre, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir, meinem Engel, teile. Es gibt keine größere Liebe."

Spekulationen um Leihmutter

Die unerwarteten Baby-News sorgten für Spekulationen. Gerätselt wurde, es sich bei ihrer Tochter um ein leibliches Kind handelt oder ob eine Leihmutter das Baby ausgetragen hat.

Laut Daily Mail sollen Freunde des Models, das seinen Vater nicht kennengelernt hat und größtenteils von seiner Großmutter aufgezogen wurde, vermuten, dass Campbell eine Leihmutter beauftragt habe. Auf Instagram bemerkten Fans jedoch, dass die 50-Jährige auf dem von ihr veröffentlichten Babyfoto ein Krankenhausband am Handgelenk trägt, was sie in der Annahme verstärkte, dass das Model sein Kind selbst ausgetragen habe.