Pleiteschlagzeilen überschatten Meghans und Harrys Australienreise

Schlechte Nachrichten vor Prinz Harrys und Herzogin Meghans Australienreise. Im April reisen die beiden zum ersten Mal seit 2018 nach Down Under. Doch wie nun bekannt wird, soll jene PR-Beraterin, die ein exklusives Frauen-Retreat in Sydney, bei dem Meghan Stargast ist, organisierte, in große finanzielle Schwierigkeiten geraten sein.

Organisatorin von Meghans Sydney-Retreat pleite

Die PR-Agentur von Gemma O'Neill, welche die dreitägige Veranstaltung bewarb, soll laut Boulevardzeitung Daily Mail aufgrund einer Steuernachzahlung von rund 547.000 australischen Dollar Konkurs angemeldet haben.

Nachdem O'Neill im November Insolvenz angemeldet hatte, gehen Insolvenzverwalter nun angeblich gegen die Firma vor.