Playmate: Mit wem Brooklyn Beckham fremdschmust

Erwischt: In einem Tattooladen in West Hollywood wurde Brooklyn Beckham abgelichtet, wie er sich ein neues Tattoo am Unterarm stechen ließ.

Und noch eine Kleinigkeit war neu bei dem Sohn von Victoria und David Beckham. Er hatte nicht Freundin und Schauspielerin Chloë Moretz zur Sitzung mitgenommen, sondern Lexi Wood.

Paparazzi schossen Bilder von dem 19-Jährigen, wie er Wood immer wieder küsst. Dabei war man eigentlich von einem Liebescomeback von dem angehenden Fotografen und Chloë Moretz ausgegangen. Noch zum Valentinstag machte er ihr eine Liebeserklärung.