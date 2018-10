Pitt & DiCaprio: Rivalität am "Once Upon a Time in Hollywood"-Set

" Brad will es vermutlich nicht zugeben, aber er fühlt sich ein bisschen von Leo bedroht", heißt es. "Leo stiehlt jede Szene, und Brad ist genervt."

In dem neuen Film von Regisseur Quentin Tarantino geht es um die Zeit der Hippie-Revolution in Los Angeles im Jahr 1969 und eine von Charles Manson angestiftete Mordserie, der unter anderem Schauspielerin Sharon Tate (gespielt von Margot Robbie) zum Opfer viel. DiCaprio spielt einen ehemaligen Western-Star, Pitt gibt dessen Stunt-Double.

"Once Upon a Time in Hollywood" soll Ende Juli 2019 in die Kinos kommen, kurz vor dem 50. Todestag von Sharon Tate am 9. August.