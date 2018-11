Pippa Matthews: Baby-Name gedenkt der Familie

Schwesterliche Unterstützung

Schon während ihrer Schwangerschaft stand Schwester Kate Pippa zur Seite, so das US-Portal Eonline. "Die Herzogin ist mittlerweile ein wandelndes Babylexikon", wurde dort ein Insider zitiert. Bereits in einem TV-Interview mit dem US-Senders NBC erzählte Pippa Middleton im Jahr 2014, wie nahe sie ihrer Schwester steht. So unterstützte Kate Pippa auch bei der Wahl des Krankenhauses. Die Geburt von Pippas Sohn fand in derselben Suite statt, in der auch Kate ihre drei Kinder entbunden hatte.