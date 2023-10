Pink verschiebt Shows wegen familiären Notfalls

Popstar Pink ("So What") musste zwei ihrer Konzerte aufgrund eines Notfalls in der Familie vorerst absagen. "Medizinische Probleme innerhalb der Familie erfordern unsere unverzügliche Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind", heißt es in einem Posting auf Instagram.

Die Shows hätten demnach in Tacoma (Washington) stattfinden sollen. Weitere Angaben machte Pink vorerst nicht. Sie sende "allen nur Liebe und Gesundheit".