Dicke Lippe: Huch, ist das wirklich Heidi Klum?

Andere deutsche Promis wie Komiker Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira haben den Beauty-Op-Filter ebenfalls ausprobiert. Für einen kleinen Schock bei ihre Fans sorgte am Wochenende "Pretty Little Liars"-Star Ashely Benson, als sie sich dank "Pillow Face" "verschönern" ließ.

"Hier benutze ich einen Filter und sehe aus wie ein Kugelfisch, der versucht, zu den Frauen in Los Angeles zu passen", scherzt sie. "Warum sehen heutzutage alle gleich aus? Seien wir einzigartig und uns selbst treu."

Ihre Kollegin Rachel Brosnahan fand den Look zum Lachen. Die Schauspielerin kommentierte Bensons Posting mit einem Feuer-Emoji und schrieb dazu: "Du siehst heiß aus, Girl. So echt. So du."