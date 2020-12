Pikante Einblicke: Shermine Sharivar packt über ihr Intimleben aus

"Ob Sie das glauben oder nicht, aber ich verstehe mich wirklich mit all meinen Ex-Freunden richtig gut. Das sind viele freundschaftliche, manchmal sogar familiäre Verbindungen", sagte sie nun im Interview mit Bild am Sonntag, in dem sie die Werbetrommel für ihr Buch rührte. Auch mit Lapo Elkan würde sie sich eigenen Angaben zufolge bestens verstehen. "Wir haben ein sehr liebevolles und vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Und bitte seien Sie mir nicht böse, dass ich genau deshalb lieber nicht weiter über ihn reden möchte", sagte sie.

Mit den Vorurteilen gegen ihre Person versucht die ehemalige Schönheitskönigin ein für allemal aufzuräumen: "In meinem Heimatland Deutschland denken die Menschen leider am schlechtesten von mir. Wie ich im Buch schreibe: Dumm, oberflächlich und ständig auf der Jagd nach reichen Männern. Solche Vorurteile sind mir nirgendwo auf der Welt begegnet, nur in meiner Heimat."