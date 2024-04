Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verrieten Geschlecht ihres 2. Babys

Die Enthüllung wurde mit einem ordentlichen Spannungsbogen garniert. Zunächst kündigte die schwangere Laura Maria in einem Video an, dass sie für Vater Pietro "eine Kleinigkeit" vorbereitet habe. Sie selbst wisse das Geschlecht des Kindes schon - der werdende Papa noch nicht. Und auch die Follower wolle man nicht mehr "auf die Folter spannen".

Am Mittwochabend war es dann so weit: Das Paar stellte ein Video online, auf dem man es vor einem Fernseher sitzen sah. Dort zu sehen: die legendäre Szene aus dem Disney-Klassiker "Der König der Löwen", in der Affe Rafiki den Tieren der Savanne feierlich den kleinen Löwen Simba präsentiert. Dann flogen die Worte ins Bild: "It's a... Boy!" (Deutsch: "Es ist ein Bub!").