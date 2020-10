Pietro Lombardi: Erste Beziehungskrise mit neuer Freundin Laura

Im September machte der deutsche Sänger Pietro Lombardi nach langem Versteckspiel seine Beziehung mit der Influencerin Laura Maria offiziell. "Laura Maria, ich liebe dich", schrieb er damals unter das erste gemeinsame Foto, welches er auf Instagram veröffentlichte.

Und auch Laura Maria schwärmte von dem ehemaligen DSDS-Star: "Danke, dass du mich immer wieder zum Lachen bringst – ich liebe dich", teilte sie Lombardi in einem Instagram-Video mit.

Pietro Lombardi spricht offen über Liebeskrise

Doch nun scheint das frischverliebte Paar erstmals in einer Beziehungskrise zu stecken. Lombardi selbst enthüllte in einem emotionalen Posting, dass zwischen ihm und seiner neuen Freundin zur Zeit der Haussegen schief hängt.

Auf Instagram erklärt der Musiker, wieso er sich in letzter Zeit weniger an Laura Marias Seite gezeigt hat. "Ihr seht mich und Laura derzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase", so Lombardi ganz offen.