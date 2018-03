Pietro Lombardi attackiert Joko und Klaas

Wenn es um seinen Sohn Alessio geht, versteht Pietro Lombardi keinen Spaß: Weil sich Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt über die Geburt seines Kindes lustig machen, beschimpfte der ehemalige DSDS-Star die beiden Moderatoren auf Facebook.

"Pietro Lombardi - Das Musical"

In der Sendung "Die beste Show der Welt", die am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben läuft, wird das TV-Duo ein Musical über Lombardis Leben aufführen. Klaas wird in die Rolle des Sängers schlüpfen. Seine Noch-Ehefrau Sarah Lombardi wird von Jeannine Michaelsen verkörpert. Das ehemalige DSDS-Traumpaar hatte zwischen 2015 und 2016 in einer Reihe TV-Dokus Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Damals wurde auch Alessios Geburt im TV dokumentiert. Jetzt folgt die Satire über das Leben der Lombardis. Für die TV-Verarsche rühren Joko und Klaas derzeit die Werbetrommel.

"Es gibt einen, dessen Leben uns alle viel mehr beschäftigt hat als Udo Lindenberg. Es ist ein Musical, streng an der Wahrheit orientiert. Ich präsentiere: ' Pietro Lombardi – Das Musical'" scherzt Heufer-Umlauf.