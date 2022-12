Photoshop nach Streit? Spott für Weichnachtsfoto der Kardashians 

So wird Kim Kardashian unter anderem unterstellt, es sehe so aus, als seien in Wahrheit verschiedene Fotos von ihr und ihren Schwestern zusammengeschnitten worden, um die Illusion eines Gruppenfotos zu erwecken. Mehrere Fans bemerkten, dass vor allem die Platzierung von Kendalls Füßen ein Werk von Photoshop zu sein scheint. Zudem sind einige der Meinung, dass auf dem Foto alle unglücklich aussehen. Kurz: Der ach so festliche Familienschnappschuss ist richtig nach hinten losgegangen.

"Alle sehen so aus, als seien sie hinein gephotoshoppt worden", schreibt ein User. "Jede einzelne Kinnlinie ist bearbeitet und sieht aus, als wären Köpfe ausgeschnitten und aufgeklebt worden", lästert jemand.

"Kourtney sieht sauer aus", schreibt jemand. "Alle sehen aus, als würden sie professionelle Hilfe brauchen", meint ein anderer. "Sie sehen entweder gephotoshoppt aus oder so, als hätten sie gerade einen Streit gehabt", fasst ein anderer die Debatte süffisant zusammen.