Peter Lohmeyer (60) über das Altern: "Die Hälfte ist rum und die andere Hälfte kommt noch"

Neben der Schauspielerei hat Peter Lohmeyer auch noch die Malerei für sich entdeckt. "Das habe ich einer Galeristin zu verdanken, die vor sechs Jahren meinte, ich solle doch einmal eine Ausstellung machen. Sonst hätte das nie jemand gesehen. Aber für mich ist das ein wunderbarer Ausgleich, weil ich ja auch nicht davon leben muss, aber ich habe so Lust darauf." Bisher stellte er übrigens nur in Österreich aus. In seiner Heimat Deutschland gab’s noch keine Vernissage seiner Werke. In Zukunft ist auch wieder eine Schau seiner Bilder in Oberösterreich geplant.