Peter Kurth: "Man ist nicht per se ein Schwein"

In der erfolgreichen Serie „Babylon Berlin“, die vorerst nur bei Sky zu sehen ist, aber im Herbst im ORF und bei der ARD ausgestrahlt werden wird, spielt der 61-Jährige auch keinen Guten, sondern den hochrangigen Polizisten Bruno Wolter, der an der Seite von Gereon Rath (Volker Bruch) im Untergrund die Fäden zieht: Verhandlungen im Burleske-Club, Sex mit Prostituierten, die so einer Anzeige entgehen. Er verprügelt Verdächtige und lässt Beweise verschwinden. „Das interessante an solchen Rollen ist ja, dass niemand per se gemein und böse ist. Kein Mensch kommt aus dem Mutterleib gekrochen und ist ein fieses Schwein. Das hat ja mit vielen Faktoren zu tun. Diese Faktoren zu beleuchten, zu hinterfragen, warum diese Person denn nun so ist wie sie ist, das ist für mich als Schauspieler spannend“, sagt Kurth.

Er brauche diese Rollen mit Ecken und Kanten, Figuren mit Tiefgang. „Wenn ich in einem Film, am Theater oder in einer Serie eine platte dramaturgische Funktion übernehmen soll, habe ich daran kein Interesse.“