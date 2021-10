Was für eine Überraschung: Der britische Skandalrocker Pete Doherty, der einst mit Topmodel Kate Moss um die Häuser zog, hat ganz romantisch in Frankreich geheiratet. Nur zwei Tage, nachdem der Sänger bestätigt hatte, sich mit seiner Freundin und Bandkollegin Katia de Vidas verlobt zu haben.

Pete Doherty unter der Haube

Am 28. September hatte Dohertys Sprecher bestätigt, dass er und de Vidas, die Keyboarderin in Dohertys Band "Puta Madres" ist, vorhaben würden, den Bund fürs Leben zu schließen. Das Paar lebt zusammen in der Normandie in Nordfrankreich. Hier haben sich die beiden nun im Kreis von Freunden und Familie auch getraut, berichtete die Sun.